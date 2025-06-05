В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 тыс. руб.

Одиннадцатиклассники, которые успешно на ЕГЭ получили высокие баллы, получат материальное вознаграждение в размере 100 тыс. руб., сообщил телеграм-канал информационного центра Тюменской области.

По данным канала, поощряются те выпускники, кто набрал на экзамене 100 баллов. Подобная практика применяется с 2022 года после распоряжения губернатора Александра Моора. В нынешнем году материальное вознаграждение полагается 23 одиннадцатиклассникам.

По информации канала, 17 школьников набрали наивысший балл на экзамене по химии, пять человек успешно справились со всеми заданиями во время ЕГЭ по литературе и один одиннадцатиклассник — по истории.

«Поздравляем наших первых стобалльников!» — сказал губернатор.

По данным информационного центра, глава региона выразил уверенность, что ребята успешно сдадут остальные экзамены. Губернатор Моор отметил, что отличные результаты — это не только заслуга школьников, но также их учителей. По его мнению, большое значение имеет родительская поддержка.

Ранее сообщалось, что с ЕГЭ-2025 из-за различных нарушений правил сдачи экзамена выгнали почти 500 человек.