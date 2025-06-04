С ЕГЭ-2025 выгнали почти 500 человек
С ЕГЭ удалили 483 человека за телефоны и шпаргалки
Фото: [Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино/Медиасток.рф]
С начала основного периода ЕГЭ-2025 с экзаменов удалили 483 человека. Чаще всего за шпаргалки и телефоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособнадзор.
Основной период ЕГЭ в России начался 23 мая, и за это время с экзаменов уже удалили 483 участника. Большая часть нарушителей лишилась права сдачи из-за использования шпаргалок и справочных материалов — таких оказалось 283. Еще 153 человека были пойманы с мобильными телефонами, несмотря на строгий запрет проносить гаджеты в аудитории.
Статистика показывает: даже после множества предупреждений и информкампаний ученики продолжают идти на риск, надеясь на удачу и обход системы. Однако технологии контроля на экзаменах становятся все жестче — камеры, металлодетекторы и бдительные наблюдатели оставляют минимальные шансы на нарушение без последствий.
Удаление с экзамена означает аннулирование результатов и невозможность пересдать тот же предмет в текущем году. Для многих это может обернуться срывом планов поступления.
Ранее новые правила сдачи ОГЭ стали популярны в регионах РФ.