В Тюменской области оценили риск распространения коронавирусной инфекции

В региональном ведомстве проинформировали, что в настоящее время ситуация стабильная. Случаи заболевания в области есть, но их немного. Лечение проходит 33 человека. Такие же данные были зафиксированы и на прошлой неделе. Нет вспышки и простудных инфекций. Тем не менее, в ведомстве не исключают, что новые штаммы могут появляться и распространяться по территории Тюменской области.

Так что возвращение масочного режима не исключено. Так, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала указ. Согласно нововведениям всех жителей Тюменской области, которые прибыли из-за границы, будут проверять на наличие различных инфекций, в частности, коронавирусной. Некоторым придется проходить тестирование.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар поделился мнением, что коронавирусная инфекция появилась естественным путем. Ученый склонен доверять именно этой теории. Посещение Китая могло бы опровергнуть такое мнение, но вряд ли Пекин позволит провести независимые расследования.