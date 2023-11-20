В тюрьме 24 года за 22 убийства: Эксперт предположил, куда может устроиться Саша Солдат

Загадочное исчезновение вышедшего из тюрьмы Александра Пустовалова (Саши Солдата) привлекает внимание экспертов. Специалисты рассуждают, кем может устроиться работать вышедший из тюрьмы мужчина, который провел в заключении 24 года, сообщает newizv.ru .

Киллер 90-ых, который отбывал наказание за 22 убийства (доказанные), должен был выйти из тюрьмы 18 ноября. Мы сообщали, что никто из журналистов так и не дождался появления освобожденного. Предполагается, что его выпустили еще в четверг, чтобы Александру удалось избежать контактов со СМИ.

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что вышедший на свободу Пустовалов обязан ночевать только у себя дома. Покидать Москву он не имеет право. Два раза в месяц мужчина должен приезжать в отделение полиции.

«За нарушение ограничений последует предусмотренная ст. 314.1 УК РФ уголовная ответственность — до 1 года лишения свободы. Следует отметить, что после отбытия наказания течение срока ограничений будет восстановлено.» - отмечает «НИ» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский

Спикер уверен, что у Пустовалова есть шансы начать новую жизнь. Вряд ли, чтобы он решил отправляться в зону СВО. 24 года, проведенные в колонии, могли отразиться на прежней физической форме. А вот стать охранником бизнесмена - очень реальная перспектива. Юрист Хаминский отметил, что и сам принял бы Пустовалова в штат Центра защиты правопорядка.

«Да, взял бы. Сотрудники Центра занимаются профилактикой правонарушений в форме правового информирования и правового просвещения. И в этом деле бывший преступник, искренне раскаявшийся и искупивший свою вину, может оказаться очень ценным кадром.» - рассказал «НИ» Александр Хаминский

Дело Саши Солдата уникальное. Человека отправили в колонию при одном президенте, а вышел уже при другом. Немаловажно, что остался живым и здоровым.