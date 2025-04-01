В топ-100 самых богатых жителей Карелии сменился лидер

По данным издания, бизнесмен оказывался в рейтинге самых богатых жителей региона на третьем месте. Компании, которые принадлежат ему, прямо или косвенно связаны с лесной отраслью. Бизнес принес ему чистую прибыль в размере 2,5 млрд руб.

Второе место «КарелИнформ» присвоил руководителю строительной империи «КСМ» Николаю Макарову, который лидировал в прошлом рейтинге. Бизнесмен владеет 16-ю компаниями, которые оказывают социальную поддержку республике. По данным издания, чистая годовая прибыль бизнесмена достигла 2,4 млрд руб.

Третье место редакция присвоила владельцу группы компаний «ЦСК» Евгению Михееву, который в прошлом году занимал вторую позицию рейтинга. Компании, которыми он владеет, специализируются на торговле строительными и отделочными материалами. Сам бизнесмен становился причиной для обсуждения СМИ. В первый раз, когда сломал несколько ребер мужчине во время конфликта на собственной турбазе. Во второй раз, когда заявил о строительстве ФОКа.

«Топ-100 богатых жителей Карелии получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами. В рейтинге могли оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары», — сообщил karelinform.ru.

Редакция отметила, что при составлении рейтинга не учитывалась информация о недвижимости и личном имуществе бизнесменов региона.

Ранее сообщалось, что миллиардеры из России заработали $7,764 млрд за два месяца 2025 года.