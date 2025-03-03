Российские миллиардеры заработали $7,764 млрд за два месяца 2025 года

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), суммарный капитал российских миллиардеров увеличился на $7,764 млрд за первые два месяца текущего года. Лидером по приросту стал Алишер Усманов (владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона»), чье состояние выросло на $3,1 млрд, достигнув $16,3 млрд, что позволило ему подняться на седьмую строчку рейтинга, передает РИА Новости.

BBI оценивает состояние, основываясь на стоимости акций компаний, где миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний используются коэффициенты капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

В рейтинг BBI входят 500 самых богатых людей мира, включая 20 граждан России, чье совокупное состояние на 3 марта оценивается в $292,56 млрд.

Самым богатым россиянином остается Владимир Потанин, один из ключевых владельцев «Норникеля», чье состояние с начала года увеличилось на $1,77 млрд, достигнув $29,6 млрд.

Вторую позицию занимает Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», увеличивший свое состояние на $1,31 млрд до $26,6 млрд. Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, переместился на третье место, несмотря на сокращение его капитала на $2,03 млрд до $23,8 млрд.

Ранее сообщалось, что у арестованного заместителя генерального директора государственной корпорации «Роснано» Бориса Подольского обнаружили иностранное гражданство.