В торговой сети «Командор» прокомментировали штраф в размере 300 тыс. руб.

Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов высказал мнение, что причиной некоторых выявленных в торговой сети нарушений стал человеческий фактор, сообщил prmira.ru.

По данным издания, Роспотребнадзор Красноярска проверил более 120 магазинов торговой сети «Командор». Специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства. В частности, на прилавках были выявлены гнилые продукты, некоторые товары продавали с нарушением правил хранения, в помещениях на регулярной основе не проводили влажную уборку.

В Роспотребнадзоре сообщили, что торговой сети назначили штраф в размере 300 тыс. руб. В настоящее время штраф оплачен. Кроме того, руководству выдали предписания об устранении всех нарушений.

Дмитрий Болотов рассказал «Проспекту Мира», что в торговой сети прикладывают усилия по улучшению работы магазинов. Кроме того, оперативно устраняют все нарушения, выявленные во время проверки. Цель сотрудников — не допустить повторных нарушений. Он обратился с просьбой к покупателям сообщать о всех нарушениях по телефону службы клиентской поддержки.

«Каждый случай тщательно проверяется. Кроме того, мы активно боремся с такими ситуациями, регулярно работая с отзывами покупателей», — сказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле».