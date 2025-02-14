Роспотребнадзор начал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
В московском магазине «ВкусВилл» обнаружили зефир с металлической стружкой
Фото: [flickr.com]
Специалисты управления Роспотребнадзора проведут проверку из-за металлической стружки в зефире одного из магазинов «ВкусВилл».
Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.
В ходе выездного обследования было установлено, что в продаже находятся четыре упаковки продукции от партии с инородным предметом.
Реализация зефира приостановлена.
Зефир с металлической стружкой бы приобретен покупателем в магазине на улице Беломорской. У компании «ВкусВилл» запросили пояснения и дополнительные сведения для предотвращения продажи данного товара.
Информация также направлена в управление по Ульяновской области для принятия мер в отношении производителя лакомства.
Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Ранее сообщалось о том, что в московских супермаркетах сети «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов.