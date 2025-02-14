Роспотребнадзор начал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

Специалисты управления Роспотребнадзора проведут проверку из-за металлической стружки в зефире одного из магазинов «ВкусВилл».

В ходе выездного обследования было установлено, что в продаже находятся четыре упаковки продукции от партии с инородным предметом.

Реализация зефира приостановлена.

Зефир с металлической стружкой бы приобретен покупателем в магазине на улице Беломорской. У компании «ВкусВилл» запросили пояснения и дополнительные сведения для предотвращения продажи данного товара.

Информация также направлена в управление по Ульяновской области для принятия мер в отношении производителя лакомства.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось о том, что в московских супермаркетах сети «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов.