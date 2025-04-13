В торговом центре Москвы пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине

В торговом центре Москвы в воскресенье вечером, 13 апреля, вследствие падения лифта пострадала женщина, сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

По данным прокуратуры, торговый центр расположен в Москве на ул. Каховка. Согласно предварительной информации, лифт упал с минус первого этажа на минус второй. Сотрудники правоохранительных органов будут разбираться в ситуации и проверять данную информацию. Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.

По информации прокуратуры, в момент падения лифта в кабине находилась женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. По информации источника агентства городских новостей «Москва», пострадавшая является сотрудницей торгового центра.

Фото: [ t.me/moscowproc ]

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что делать, если ключи упали в шахту лифта.