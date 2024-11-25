В ЦБ заявили о рисках кредитов на инвестиции

В Банке России сообщили, что инвестирование у брокера возможно только через прохождение теста. Выполнить предоставленные задания могут немногие, располагает информацией ведомство. Россиянам следует быть особенно бдительными, если банк не требует прохождения теста при взятии кредита для инвестирования. В таком случае в финансовом регуляторе просят воздержаться от подобных решений.

«Инвестиции на заемные деньги являются самым сложным и рискованным способом для неквалифицированных инвесторов. Поскольку на последствия «торговли с плечом» поступает немало жалоб, такое инвестирование у брокера возможно только через прохождение теста», — «Абзацу» рассказали в Банке России.

В ЦБ считают, что теоретически вложения в финансовые инструменты может принести доход, но не стоит ожидать его получения в ближайшем будущем. В ведомстве обратили внимания, что такой доход также не бывает гарантированным. Однако расходы возникают уже на стадии оформления займа. Средства требуются для его обслуживания.

Ранее сообщалось, что экономист Кривелевич предупредил о возможной «заморозке» вкладов.