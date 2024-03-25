В центре Городца под асфальтом обнаружили подвал неизвестной постройки

Сначала в центре города 24 марта образовалась трещина, которая расширялась. Очевидцы присылали NewsNN фото, на которых часть асфальта приподнята вверх. Создалось впечатление, будто под асфальтом образовалась большая яма. Жители иронизировали в социальных сетях, что в городе началось строительство метро.

«Это же вход в тайную комнату», — написал Дмитрий П.

Дмитрий, сам того не подозревая, частично оказался прав. Согласно предварительной версии, под поднявшимся асфальтом расположен подвал неизвестного жилого помещения. Сотрудники ЖКХ оградили территорию сигнальной лентой. Для помощи пригласили археологов. Специалистам предстоит выяснить, какая постройка была обнаружена.

«Городецкая земля в буквальном смысле хранит немало нераскрытых фактов», — говорится в сообщении управления ЖКХ администрации Городецкого округа.

Археологи также должны дать рекомендации, как чинить асфальтное покрытие на данном участке. Предполагается, что раньше на участке стоял дом. Насколько это было давно, выяснят эксперты.

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