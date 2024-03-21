Жителям Подмосковья рассказали, как спасти провалившегося под лед человека

Каждый год тонкий лед на водоемах становится причиной несчастных случаев, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что делать, если человек провалился под лед.

По словам специалиста, взрослый может спасти человека из воды, связав «в канат» одежду, например, шарф и ремень. Также можно взять длинную палку или веревку. Затем следует с широко расставленными ногами доползти до полыньи и остановиться в нескольких метрах от утопающего. После этого пострадавшему надо протянуть палку или веревку и вытащить его из воды. Возвращаться к берегу необходимо тоже ползком.

После того, как человек спасен, его нужно скорее увести в теплое помещение, снять мокрую одежду и растереть тело до покраснения кожи. Также нужно выпить горячий чай. Если пострадавшему становится только хуже, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

Нисо Одинаева также призвала родителей провести с детьми беседы об опасности выхода на лед и недопустимости игр на замерзших водоемах. По словам врача, даже если температура воды всего минус два градуса, летальный исход может наступить уже через 5-8 минут.

«Весенний лед ломается резко, ребенок просто не успеет ничего сделать. Объясните ребенку, что если он стал свидетелем падения под лед, нужно срочно позвать взрослых или позвонить в 112», — подчеркнула специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.