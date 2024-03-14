В центре Ижевска демонтировали дом постройки XIX века

В центре Ижевска снесли деревянный дом постройки XIX века. В историю города он вошел как «Дом с якорями», сообщает udm-info.ru .

Ижевский историк Игорь Кобзев высказал мнение, что государство не заинтересовано в сохранности культурного наследия. Многие здания, построенные в прошлом веке, являются ценнейшими объектами с точки зрения истории. В проведении историко-культурной экспертизы нуждаются исключительно компании, которые намерены в дальнейшем добиться демонтажа объектов. Тогда они могут продать землю застройщикам для возведения очередного жилого комплекса.

«Вообще, в России нужна специальная федеральная программа по сохранению фактических памятников истории и культуры. Я давно об этом говорю, но никто не слушает. Огромное количество фактических памятников в России и Удмуртии не являются памятниками истории и культуры юридически. В Ижевске и более ценные объекты не входят в число памятников и могут быть в ближайшее время сломаны или перестроены», — прокомментировал Игорь Кобзев.

Историк Игорь Кобзев рассказал, что недавно в центре Ижевска снесли «Дом с якорями». В XIX веке на Камских заводах занимались изготовлением якорей. Мастер украсил свой дом якорями, что стало его визитной карточкой. Деревянное здание не входило в перечень культурного наследия, но было построено еще в дореволюционный период. При наличии заинтересованных влиятельных лиц, судьба объекта была бы совершенно другой.

«Дом с якорями» на днях снесли», — заявил историк.

Руководитель Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина рассказала, что экспертизу по снесенному дому не проводили. Подобный запрос не поступал ни от одной из экспертных служб.

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