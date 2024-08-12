Уголовное дело возбудили в Подольске после наезда авто на женщину и ее двухлетнего сына

По факту ДТП в Подольске, где пострадали женщина и ее двухлетний сын, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Авария случилась накануне вечером на дворовой территории возле поликлиники. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину с ребенком.

По данным ведомства, водитель находился в состоянии опьянения. Жизням пострадавших сейчас ничего не угрожает, им своевременно оказали медицинскую помощь.

Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Подольская городская прокуратура.