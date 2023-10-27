В центре Омска горожане нашли брошенные на земле горы хлеба и пакеты с продуктами

В центре Омска местные жители нашли на земле много буханок хлеба, который лежал непосредственно на асфальте на мусорном пакете. Рядом был обнаружен пакет с продуктами, сообщает gorod55.ru .

Местные жители обратились в редакцию и рассказали, что продукты были найдены 25 октября. Они все просроченные. В пакете лежала готовая продукция, а также в углу были обнаружены буханки батона.

Фото: [ Предоставлено Городу55 ]

Люди предполагают, что просроченные продукты выбросили из супермаркетов, которые расположены рядом. Возле пакета начали собираться бездомные собаки и люди без определенного места жительства.

«Только почему вот так, на улицу?» — сообщила омичка

В омском Роспотребнадзоре проинформировали, что просроченные продукты необходимо утилизировать. Употреблять их в пищу запрещено, потому что в них развиваются вредные для организма микроэлементы. Неправильная утилизация также грозит загрязнению окружающей среды.

«Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов просроченные продукты питания от магазинов не относятся к ТКО. Складирование и хранение отходов продуктов питания, срок годности которых истек, на площадках общего пользования неприемлемо», — сообщили Городу55 в омском Роспотребнадзоре.

Жителям рекомендовали обращать внимание, продавцы каких магазинов выбрасывают испорченные продукты в контейнеры или выкладывают на площадки для общего доступа. Рекомендовано сделать фото или снять видео и отправить в Роспотребнадзор. Собственники магазинов могут быть привлечены не только к административной ответственности, но и уголовной. В некоторых случаях магазин могут закрыть.

Нутрициолог Елена Башкирова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», какие продукты рекомендовано включить в рацион, чтобы быть молодыми и здоровыми, а от каких лучше отказаться.