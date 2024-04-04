В ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей

В четверг, 4 апреля, очевидцы сообщили об экстренной эвакуации людей из ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону, сообщает rostovgazeta.ru .

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что сработала пожарная сигнализация. Посетителей попросили покинуть помещение. Аналогично поступили все сотрудники торгового комплекса. Люди рассказали, что не покидали территорию и ждали, когда их снова впустят обратно. Официальной информации о причинах эвакуации на данный момент нет.

Через некоторое время в социальных сетях очевидцы начали сообщать, что постепенно людей запускают в здание ТЦ. Пользователи начали активно комментировать информацию. Один из подписчиков отметил, что в здании легко потеряться. Во время эвакуации особенно сложно разобраться, куда ведет какой-либо выход. Он сравнил ТЦ с лабиринтом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге эвакуировали посетителей отеля Valo и ТЦ «Континент» из-за поступившей информации от неизвестного о заложенной бомбе. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» россияне особенно переживают из-за подобных угроз.