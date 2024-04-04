В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за информации о бомбе

В Санкт-Петербурге в настоящее время проходит экстренная эвакуация жителей апарт-отеля Valo, сообщает «Фонтанка».

Также эвакуируют посетителей и персонал в петербургском ТЦ «Континент», что на улице Бухарестской. По словам очевидцев, причиной тому появившаяся информация о минировании неизвестными указанных двух объектов.

«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ „Континент“», — передает издание слова очевидцев.

На месте сейчас работают спецслужбы и кинологи с собаками.