В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент» из за информации о бомбе
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В Санкт-Петербурге в настоящее время проходит экстренная эвакуация жителей апарт-отеля Valo, сообщает «Фонтанка».
Также эвакуируют посетителей и персонал в петербургском ТЦ «Континент», что на улице Бухарестской. По словам очевидцев, причиной тому появившаяся информация о минировании неизвестными указанных двух объектов.
«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ „Континент“», — передает издание слова очевидцев.
На месте сейчас работают спецслужбы и кинологи с собаками.