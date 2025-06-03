Жителю Ступино утвердили пожизненный срок за взрыв газа с шестью погибшими

Житель Ступино Алексей Зарубин намеренно устроил взрыв газа, во время которого погибло шесть человек. Осенью 2024 года ему был вынесен пожизненный приговор, теперь же апелляционный суд принял решение оставить вердикт в силе. Об этом сообщило РИА Новости.

Подсудимый Зарубин часто ссорился с семьей, и он задумал совершить убийство супруги и детей, замаскировав его под взрыв бытового газа. В итоге этот взрыв разрушил не только его квартиру, но и большинство подъезда, убив шесть человек. Еще четверо получили серьезные ранения. В ноябре 2024 года злоумышленнику дали пожизненный срок лишения свободы. Он не успокоился и подал апелляцию.

«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — указали журналистам в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что деятельность компании «Леста», которая издает такие популярные компьютерные игры, как «Мир кораблей» и «Мир танков», была запрещена решением Таганского районного суда города Москвы. Все доли в компании, которые принадлежат юридическим лицам, будут обращены в доход российского государства. Как отметили журналисты, это первый подобный прецедент в России, когда издателя видеоигр запрещают на территории страны.