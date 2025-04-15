В Турции началась встреча по безопасности в Черном море

В Анкере началась встреча по безопасности в Черном море, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в двухдневной встрече по обсуждению вопросов безопасности в Черном море примут участие иностранные военные представители. Собеседник РИА Новости уточнил, что представитель России не будет присутствовать на мероприятии. Встреча проходит в Министерстве национальной обороны Турции.

Телеканал TRT Haber сообщил, что на мероприятии стороны обсудят вопросы обеспечения судоходства. Источник ТАСС в Анкаре предположил, что на встрече будут присутствовать представители Болгарии и Румынии. Обе страны входят в Целевую группу по противоминным мерам в Черном море.

Еще один источник агентства сообщил, что данное мероприятие носит исключительно технический характер. Собеседник опроверг информацию, которая активно распространялась ранее в СМИ. По его словам, на переговорах не будут обсуждать конфликт на Украине. В частности, некоторые СМИ утверждали, что на мероприятии состоятся прямые переговоры между Украиной и Россией.

«Это не переговоры между Россией и Украиной, они на совещании не представлены. Оно касается вопросов планирования безопасности в бассейне Черного моря и носит предварительный характер», — сообщил собеседник ТАСС.

В настоящее время других подробностей встречи не предоставляется.

Ранее сообщалось, что затонувшие в Черном море танкеры укроют саркофагами.