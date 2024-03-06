В Туве при ЧП на ТЭЦ пострадали 18 человек, без вести пропали три человека

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг на странице в интернет- мессенджере сообщил о взрыве и возгорании на Шагонарской ТЭЦ и рассказал о текущей ситуации на месте происшествия.

По состоянию на семь утра 6 марта возгорание удалось локализовать. В Республиканские больницы в Кызыл транспортируют 18 сотрудников ТЭЦ, которые пострадали. У каждого из них травмы разной степени. Так, состояние шестерых человек медики оценивают как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся девять сотрудников. Три человека чувствуют себя удовлетворительно, но в госпитализации также нуждаются.

Известно, что на смену вышли 21 рабочий. Три человека на данный момент остаются без вести пропавшими. Спасатели продолжают их поиски. На место ЧП были локализованы все службы, специалисты которых могут оперативно выяснить причины пожара, оказать помощь пострадавшим и найти остальных сотрудников.

«Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС», — написал глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

Председатель администрации Буян Балбак сообщил ТАСС, что работу котельной остановили. Взрыв на котельной раздался утром 6 марта. Инцидент произошел в городе Шагонар Улуг-Хемского района.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в ночь на 6 марта гремели взрывы, беспилотники атаковали порт Измаила.