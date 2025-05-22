В Тверской области задержали подростков, готовивших перед Днем Победы теракт

Силовики пресекли подготовку теракта на объекте Минобороны в городе Вышний Волочек в Тверской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах министерства обороны Российской Федерации», — указано в сообщении ведомства.

По данным ЦОС ФСБ РФ, подготовкой теракта занимались несовершеннолетние 2008 и 2011 годов рождения. В настоящее время они задержаны. Подростки выполняли распоряжения украинских кураторов, которые поручили им в преддверии празднования 80-летия Великой Отечественной войны поджечь стратегически значимый объект. С куратором связывались в мессенджере. В ФСБ предупредили граждан, что злоумышленники из Украины все чаще выбирают для коммуникации с россиянами интернет-мессенджеры — Telegram и WhatsApp.

В ведомстве рассказали, что подростки присягли на верность боевикам запрещенной в РФ украинской террористической организации. Они изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили разведку. В видеоотчетах сообщали кураторам о проделанной работе. Силовики обнаружили схроны.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовных дел. Несовершеннолетних граждан проверят на причастность к террористической организации и приготовлении к совершению теракта.

Ранее сообщалось, что в Калужской области ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины.