В Тырганском парке откроют веловокзал и веревочный парк

По данным издания, в 2025 году парк подаст заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). Фонд Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс» оказывает помощь в подаче заявки.

По информации издания, в парке появится большое количество новых туристических маршрутов. Авторы проекта вдохновлялись примерами благоустройства парков в других городах Кузбасса. В итоге предложено открыть в Тырганском парке обзорную видовую площадку, экотропу и событийную площадку с амфитеатром.

По данным издания, более 2,5 тыс. горожан проголосовали за открытие на территории парка велотропы, веревочного парка и скейтпарка. К реализации работ намерены приступить в 2026 году.

«Жители Прокопьевска активно участвовали в выборе значимой общественной территории. Сегодня они вносят свои предложения в разработку проекта. Их мнение помогает команде архитекторов создать действительно востребованный проект», — отметил глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.

По данным издания, на территории региона расположено большое количество парков, которые постепенно благоустраивают. Многие проекты побеждают в различных конкурсах. Согласно задумке авторов, Тырганский парк превратится для посетителей в исторический путеводитель.

Ранее сообщалось, что жители Подольска могут проголосовать за объекты для благоустройства по федеральному проекту.