В Тырганском парке откроют веловокзал и веревочный парк
Парк в Прокопьевске примет участие в конкурсе Минстроя
Фото: [Медиасток.рф]
На Урбан-форуме жители Прокопьевска обсудили будущий проект благоустройства второй очереди Тырганского парка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным издания, в 2025 году парк подаст заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). Фонд Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс» оказывает помощь в подаче заявки.
По информации издания, в парке появится большое количество новых туристических маршрутов. Авторы проекта вдохновлялись примерами благоустройства парков в других городах Кузбасса. В итоге предложено открыть в Тырганском парке обзорную видовую площадку, экотропу и событийную площадку с амфитеатром.
По данным издания, более 2,5 тыс. горожан проголосовали за открытие на территории парка велотропы, веревочного парка и скейтпарка. К реализации работ намерены приступить в 2026 году.
«Жители Прокопьевска активно участвовали в выборе значимой общественной территории. Сегодня они вносят свои предложения в разработку проекта. Их мнение помогает команде архитекторов создать действительно востребованный проект», — отметил глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.
По данным издания, на территории региона расположено большое количество парков, которые постепенно благоустраивают. Многие проекты побеждают в различных конкурсах. Согласно задумке авторов, Тырганский парк превратится для посетителей в исторический путеводитель.
Ранее сообщалось, что жители Подольска могут проголосовать за объекты для благоустройства по федеральному проекту.