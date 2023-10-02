В Удмуртии знакомые семейной пары украли у них кольца

В Удмуртии у семейной пары украли обручальные кольца стоимостью около 30 тысяч рублей. Под подозрением малознакомые приятели, которых семья пригласила в гости, сообщает udm-info.ru .

Подозреваемую в краже обручальных колец задержали. 21-летняя местная жительница ранее уже была привлечена к ответственности за подобные деяния. Кольца девушка передала знакомому скупщику. Украсть их было несложно. Она придумала предлог, чтобы проникнуть в комнату супругов.

Известно, что у задержанной есть проблемы с употреблением спиртных напитков. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания – два года лишения свободы.

Ранее жертвой другой аферистки стал житель Омска. Он познакомился на улице с женщиной, с которой сразу же решил употребить спиртные напитки. Во время общения она принудила знакомого снять обручальное кольцо, а потом украла украшение. Выяснилось, что ранее женщина не раз «проворачивала» подобную аферу. Найти кольцо так и не удалось. К моменту задержания женщины, ювелирное изделие было перепродано третьим лицам.