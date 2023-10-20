В Уфе 12-летняя школьница отравилась алкоголем в баре: ведется следствие

В интернет-мессенджере появилась информация о госпитализации несовершеннолетней местной жительницы Уфы вследствие алкогольного отравления. В пресс-службе СК РБ подтвердили достоверность данной информации, сообщает mkset.ru. Ведется расследование.

Согласно данным интернет-мессенджера, в городе проходила вечеринка. Владельцы заведения разрешили проходить всем, кому исполнилось 14 лет. Для данной категории посетителей была предоставлена скидка на вход. Организаторы уверяют, что несовершеннолетним никто не продавал алкоголь.

Как девочка 12-ти лет могла пройти в здание ночного клуба, неясно. Организаторы уверены, что проверяли у нее входной билет. Он был оплачен. Мама школьницы считает, что ее дочери дали выпить несколько алкогольных шотов, поэтому ей стало плохо.

В пресс-службе СК РБ проинформировали, что возбуждено дело. Следователи будут проверять работу заведения на соответствие определенных требований.

В больницу несовершеннолетняя жительница Уфы попала 14 октября. На данный момент ее выписали. Самочувствие ребенка удовлетворительное.

Несовершеннолетним алкоголь запрещен. Людям, которым уже исполнилось 18 лет, можно иногда немного выпить с профилактической целью борьбы с осенней депрессией. Так рекомендует врач. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».