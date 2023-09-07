В Уфе извращенец обманным путем пробрался в школу, где снимал неприличные фото девочек

Журналист издания « Mkset » обратился в пресс-службу МВД по РБ, чтобы получить комментарии, действительно ли в Уфе на территории одной из школ задержали мужчину-извращенца, который фотографировал девочек без их ведома.

Мужчина выбирал определенный ракурс фото – под юбками. По неподтвержденной версии сообщается, что мужчина сказал охраннику общеобразовательного учреждения, что забыл передать учащемуся ключи. Его пустили в блок, где расположены начальные классы.

Мужчина же начал фотографировать учениц, при этом камеры направлял на нижнюю часть тел. Свидетелем стала женщина, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов. Очевидцы говорили, что во время задержания проверили телефон мужчины, в котором было множество фото подобного характера. Такой информацией поделилось издание «Prufy.ru», которое ссылалось на рассказы родителей учащихся.

В пресс-службе МВД по РБ изданию «Mkset» сообщили, что на данный момент информация уточняется.

Ранее издание «Новые Известия» сравнило наказание педофилов в России и за границей и пришло к мнению, что российские законы слишком гуманные.