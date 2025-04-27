Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Письмо одного из выживших пассажиров легендарного «Титаника» было продано на аукционе почти за $400 тыс., сообщает издание Guardian.

Письмо написал полковник Арчибальд Грейс, путешествовавший первым классом. В нем он поделился своими первыми впечатлениями о судне.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем мнение», — писал Грейс.

По данным газеты, этот документ ушел с молотка за £300 тыс. (почти $400 тыс.). Стоимость лота превысила начальную цену в пять раз, установив новый рекорд для всех писем, когда-либо проданных с «Титаника».

Ранее в румынском селении Летка-Века местный охотник за сокровищами нашел приблизительно 1,5 тыс. римских монет.