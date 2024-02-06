В Уфе неизвестный стрелял с балкона в сторону школьников

В Уфе задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим со своего балкона. Во дворе его дома располагается школа. В момент стрельбы учащиеся шли на занятия. Инцидент произошел во вторник, 6 февраля, сообщает ИА «МедиаКорСеть» . Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили, откуда раздавались звуки выстрелов. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выстрелы он производил из охотничьего ружья. Согласно предварительной информации, ни в кого конкретно не целился. Стрелял в воздух.

«Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции», — сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

Процессуальное решение в отношении задержанного уфимца принято. Установлено, что ружье официально зарегистрировано.

Очевидцы происшествия были уверены, что мужчина целенаправленно целился в людей. Канал UTV отметил, что в момент выстрелов во дворе находились школьники и женщина с коляской, которая сразу начала звонить в полицию.

«Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали. Там же проходила женщина с ребенком — рядом ведь школа находится», — рассказала UTV местная жительница.

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