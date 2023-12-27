В Уфе подвели итоги проекта «Реальные дела»

Представители «Единой России» проводят консультации с местными жителями Уфы с целью понять, что необходимо горожанам для комфортного уровня жизни. Собирают жалобы и запоминают предложения. Потом выбирают проекты, которые собирают больше всего голосов. Следующий этап - их реализация.

«За время существования проекта финансирование составило порядка двух млрд рублей, выполнено свыше семи тысяч наказов. Проект «Реальные дела» — это наша инициатива, которую впоследствии стали перенимать другие регионы», - рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Руслан Насретдинов

В нынешнем году в рамках проекта в Уфе в трех районах провели реконструкцию пешеходных дорожек, оградив часть территории для передвижения велосипедистов. Кроме того, были открыты три спортивные площадки, где горожане могут свободно заниматься спортом.

Фото: [ ©Вадим Брайдов/РИА Новости ]

Уфа привлекает туристов из-за красивой природы и сохранности исторического облика. Было принято решение открыть две новые смотровые площадки.

В декабре состоялся съезд партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовал президент Владимир Путин, который сделал ряд важных заявлений о политической и экономической ситуации в стране.