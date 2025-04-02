Полуторагодовалый малыш выпал из окна и погиб в Ленобласти, пока родители курили

В городе Сертолово, что в Ленинградской области, случилось происшествие: ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна. По информации от источника, близкого к ситуации, это произошло в тот момент, когда родители малыша решили выйти на улицу, чтобы покурить.

По информации, полученной из источника, малыш выпал из окна квартиры, которая находится на третьем этаже жилого здания, расположенного по улице Ларина.

«До прибытия скорой малыш был еще жив, но вскоре скончался от полученных травм. Он упал на спину», — рассказал источник.

В ходе беседы с представителями СМИ было установлено, что сразу после того, как ребенок упал, его родители выбежали на улицу и перенесли его на газон. В данный момент следователи проводят опрос родителей погибшего грудничка.

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