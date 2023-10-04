«В укрытие»: В Тюмени с опозданием, но все-таки сработали системы оповещения

Утром, 4 октября, жители Тюмени были взволнованы тем , что в городе не прозвучала обещанная система оповещения граждан о ЧП. Позже система сработала, при чем, несколько раз подряд, сообщает nashgorod.ru .

Читатели «Нашего города» писали, что звуков сирены слышно не было ни в одном из районов. В других городах Тюменской области таких проблем не было. Изданию пояснили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона, что причина в проведении ремонтных работ.

Через час после анонсированного времени, сирены все же прозвучали в городе. Издание провело опрос на странице, сработает ли сирена в случае реальной, а не учебной угрозы. 91% ответил, что нет. И только 9% верят, что сирена оповестит об угрозе.

«Наш город» составил алгоритм действий, как поступать в случае реальной угрозы. Звук сирены – знак того, что необходимо включить телевизор и радио, чтобы узнать о случившемся. После – следовать в ближайшее бомбоубежище. Вероятнее всего жителей будут эвакуировать. Тогда с собой необходимо взять самые необходимые вещи: документы, фонарик, лекарства, еду, клей, нож.