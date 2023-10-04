Жители Тюмени обеспокоены после заявлений Симоньян о проведении ядерных испытаний

В Тюменской области провели проверку работы системы оповещения, при этом в столице региона звуков сирены слышно не было. После заявлений главного редактора RT Маргариты Симоньян о возможных ядерных испытаний в Сибири, жители обеспокоены, сообщает nashgorod.ru .

Получается, если возникнет опасность, люди не будут даже знать, что необходимо эвакуироваться в бомбоубежища. В Кремле заявили, что комментарии Маргариты Симоньян – это не всегда государственная позиция, а может быть ее частным мнением. Но ситуация от этого не меняет, в случае ЧС жители Тюмени не смогут обезопасить себя и близких.

Издание «Наш город» провело опрос жителей Тюмени. 93% горожан звуков сирены не слышали. Информирование о предстоящей проверке было обнародовано, но не на всех общедоступных каналах связи.

Корреспондент обратился за комментариями в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«Сирены не включились из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования», — сообщили в ведомстве.

Летом на работу системы оповещения Тюменской области было выделено 52 миллионов рублей. Тогда непосредственно в Тюмени установили 36 громкоговорителей со встроенной функцией электронной сирены.

Систему оповещения проверяют по всей территории России. Ранее сообщалось, на какой день запланирована проверка в Подмосковье.