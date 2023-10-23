В Усть-Кишерти в здании школы призывнику вручили повестку, что спровоцировало много фейков

СМИ распространили информацию о том, что в Усть-Кишерти во время проведения спортивного мероприятия в Кишертской школе ученику вручили повестку из военкомата. Данная информация является недостоверной.

20 октября в Кишертской школе проходил праздник, в рамках которого проводили спортивные соревнования. Свою физическую подготовку демонстрировали учащиеся данного учебного заведения и призывники региона, сообщает properm.ru.

Военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев в конце мероприятия вручил повестку одному из призывников. В Усть-Кишерти школьный спортзал является самой большой площадкой. Формат мероприятия соответствовал подобному завершению.

Блогеры и некоторые СМИ начали распространять информацию, что повестку вручили несовершеннолетнему школьнику. Глава Кишертского округа Наталья Колобова на странице в социальных сетях опровергал пдобные заявления.

Ранее сообщалось, что 15 декабря Минобороны РФ с целью информирования общества о преимуществах военного образования проведет акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».