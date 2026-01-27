«В ватниках и платках»: в российском городе будут раздавать жителям по 125 граммов бесплатного хлеба

Во вторник, 27 января, в Кемерове с 16:00 всем желающим жителям будут раздавать по 125 граммов хлеба, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на мэрию города.

В мэрии отметили, что в городе откроется три пункта, где местным жителям будут в бесплатном формате раздавать хлеб: у здания «Драмтеатра», около торгового центра и в городском сквере. Раздача хлеба стартует в одно время.

В мэрии напомнили, что 27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акция «Блокадный хлеб» ориентирована на то, чтобы напомнить современникам о страшных событиях прошлых лет. В годы Великой Отечественной войны граждане проявляли мужество в любых обстоятельствах.

«Чтобы напомнить о тех страшных событиях, подчеркнуть мужество и стойкость жителей Ленинграда, установят три тематические инсталляции — пункты выдачи "блокадного хлеба"», — указано в сообщении мэрии.

В мэрии отметили, что участие в акции примут библиотекари. Они максимально передадут атмосферу событий прошлых лет: хлеб будут взвешивать в ватниках, платках, шапках-ушанках при помощи бытовых советских весов. «Волонтеры Победы» собираются раздавать прохожим кусочки хлеба. Кроме того, подготовлены информационные листовки.

