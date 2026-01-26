Долги вместо лекарств: суд арестовал квартиру и пенсию тяжелобольной блокадницы

В Санкт-Петербурге на пенсию и единственную квартиру 87-летней блокадницы и ветерана труда Юлии Леонидовны наложен арест по решению суда, пишет SPB.KP.RU .

Пожилая женщина, пережившая в детстве эвакуацию по «Дороге жизни», сейчас тяжело больна и не встает с постели. Вместо полной пенсии ей оставили лишь прожиточный минимум — 17 754 рубля в месяц, что, по словам ее сына, не покрывает даже стоимости необходимых лекарств и круглосуточного ухода.

Причиной ареста стал многолетний судебный спор сына пенсионерки, архитектора Михаила, с предпринимательницей, заказавшей у него проектные работы. После серии судебных разбирательств оппоненты потребовали взыскать с матери мужчины 3,5 миллиона рублей, которые он переводил ей в течение нескольких лет на лечение и уход. Суд первой инстанции встал на сторону архитектора, ссылаясь на Семейный кодекс, обязывающий детей содержать нетрудоспособных родителей. Однако апелляция приняла противоположное решение.

«Я уже пятый год сужусь. По моему мнению, против меня действует группа мошенников», — говорит архитектор.

Юлия Леонидовна родилась в феврале 1939 года и встретила блокаду Ленинграда трехлетним ребенком. По ее воспоминаниям, передаваемым сыном, зима была крайне суровой, продовольственных карточек катастрофически не хватало, и семье приходилось менять старинную мебель на еду. Этот опыт навсегда оставил след — уже взрослой женщиной она категорически запрещала домочадцам выбрасывать даже хлебные корки.

В марте 1942 года девочку удалось эвакуировать из осажденного города по «Дороге жизни». Этот путь через тонкий, уже подтаявший и покрытый водой лед стал для нее травмирующим воспоминанием на всю жизнь — она запомнила, как под лед ушла грузовая «полуторка» с людьми.

После эвакуации Юлия Леонидовна с матерью жила на Урале, пока ее отец воевал на Северном флоте. После войны семья вернулась в Ленинград, где будущий ветеран труда долгие годы работала в проектном институте, участвуя в создании ряда значимых городских объектов.

Ее здоровье серьезно пошатнулось во время пандемии коронавируса, и с тех пор она, будучи лежачей больной, требует постоянного круглосуточного ухода сиделок.

