В Верхней Пышме памятник Ленину превратили в рампу для скейтбордистов

Телеграм-канал опубликовал видео, как проходили работы строителей. Специалисты достраивали к памятнику специальные конструкции, имитирующие горку. В завершение рампу покрасили. Судя по фото, имеющимся в распоряжении Ural Mash, местные скейтбордисты уже воспользовались горкой по назначению. Пользователи канала с иронией отнеслись к новости. Некоторые комментаторы выразили беспокойство, насколько такая площадка может быть безопасной.

Телеграм-канал Baza сообщил, что постамент стал частью скейт-парка, который в настоящее время возводят в сквере рядом с ДК Металлургов. Создатели проекта положительно оценили появление рампы. По их словам, аналогов конструкции нет по всей территории России. Однако не все разделяют данную точку зрения. Так, депутат КПРФ Нина Останина призвала главу города прокомментировать появление скейт-рампы у памятника. Она уверена, что действия создателей проекта можно расценить как осквернение памятного мемориала.

«С главы города обязательно нужно спросить. Я думаю, что мы сделаем это вместе с нашими депутатами. Но вот такое разнузданное, вульгарное отношение к советской истории, которое вообще свойственно Свердловской области, мне кажется, нужно на самом высоком уровне обсудить и пресечь», — заявила в разговоре с «Базой» Нина Александрова.

Депутат высказала мнение, что детей за катание практически по памятнику наказывать нельзя. Ответственность должны нести взрослые. Однако Нина Останина обратила внимание на то, что молодому поколению стоит более внимательно изучать историю родной страны.

Ранее сообщалось, что в Подольске к 9 Мая приведут в порядок все памятники и мемориалы.