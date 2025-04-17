В Подольске к 9 Мая приведут в порядок все памятники и мемориалы
Все мемориальные комплексы отремонтируют в Подольске ко Дню Победы
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в рамках подготовки к празднованию 9 Мая приведут в порядок территории всех памятников и мемориалов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Сейчас проводятся ремонтные работы на территории памятника-монумента Неизвестному солдату в Климовске. Специалисты проводят замену плитки и брусчатки, а также обновляют штукатурку.
В микрорайоне приводят в порядок еще один объект — мемориал на Школьной улице. Здесь проведут замену гранитной плитки, затирку швов и ремонт брусчатки.
На данный момент отремонтированы уже 19 памятников. До 5 мая планируется привести в порядок еще 34 мемориала.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству двух скверов в честь 80-летия Победы.