В Подольске к 9 Мая приведут в порядок все памятники и мемориалы

В Подольске в рамках подготовки к празднованию 9 Мая приведут в порядок территории всех памятников и мемориалов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Сейчас проводятся ремонтные работы на территории памятника-монумента Неизвестному солдату в Климовске. Специалисты проводят замену плитки и брусчатки, а также обновляют штукатурку.

В микрорайоне приводят в порядок еще один объект — мемориал на Школьной улице. Здесь проведут замену гранитной плитки, затирку швов и ремонт брусчатки.

На данный момент отремонтированы уже 19 памятников. До 5 мая планируется привести в порядок еще 34 мемориала.

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