Психиатр Вилков назвал способы поведения в случае получения ненужного подарка

Не всегда подарки, полученные на Новый год, соответствуют нашим ожиданиям, тем не менее избавляться от них сразу не следует. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, что делать с ненужными подарками. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, необходимо в такой ситуации проявить терпимость, поскольку это может обидеть дарителя. Стоит помнить о том, что в случае с подарками всегда важнее внимание.

Медик пояснил, что в случае, если хранить ненужные подарки человек не привык, их вполне можно передарить кому-то другому.

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