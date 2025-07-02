В военном суде в Екатеринбурге закрыли заседание по делу студентки пермского медуниверситета

Студентку медуниверситета из Перми обвиняют в участии в запрещенном террористическом неонацистском движении, сообщил properm.ru. Корреспондент посетил заседание до момента, пока по просьбе стороны защиты представителей СМИ попросили покинуть помещение.

По информации издания, уголовное дело рассматривает Центральный военный суд в Екатеринбурге. Родители студентки прибыли на заседание. Сама девушка присутствовала по видеоконференцсвязи, которая велась из здания Пермского военного гарнизонного суда. Материалы дела содержат сведения медицинской тайны, поэтому журналистов попросили покинуть зал заседания.

По данным издания, следующее заседание состоится 22 июля. Девушка еще на первом заседании признала вину. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что студентка первого курса пермского медуниверситета стала участницей признанной в РФ террористической организации. Кроме того, девушка искала новых участников организации. На ее устройстве нашли различные неонацистские телеграм-каналы. Предполагается, что россиянка переводила организациям денежные средства.

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