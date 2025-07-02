В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничествах

Талдомская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении двух жителей Ленинградской области (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, один из обвиняемых по инструкции соучастников создал канал в мессенджере, где предлагал услуги по решению вопросов, связанных с увольнением из Вооруженных сил Российской Федерации и предоставлением отпусков. Его сообщница отправляла обратившихся к другим соучастникам.

В августе 2024 года участник специальной военной операции попросил супругу перевести 150 тыс. рублей на указанный обвиняемым банковский счет. В январе этого года жена другого военного перевела мошенникам более 512 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Талдомский районный суд, потерпевшими заявлены гражданские иски о компенсации причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.