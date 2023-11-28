В Волгограде дети отказались вернуться домой, пока мать не прогонит отчима

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов нашли детей, которые ранее сбежали из дома. Теперь их отчима подозревают в истязании, а против матери открыли административное дело. Брат и сестра 4 и 10 лет временно переданы социальным сотрудникам, сообщает novostivolgograda.ru .

Информация о пропаже детей сначала появилась в интернет-мессенджере. Сообщалось, что отчим ударил одного из детей. Тогда брат с сестрой ушли из дома. Старший ребенок оставил записку матери, что они не вернутся домой до тех пор, пока сожитель будет находиться в нем.

Детей искали всю ночь. На улицы города вышли все соседи и многие жители. Только на следующий день пользователь социальных сетей обратила внимание на блуждающих детей и вызвала полицию. Ребят не стали возвращать матери до выяснения всех обстоятельств дела. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у девочки телесные повреждения, нанесенные отчимом.

Ранее стало известно, как водитель Мострансавто помог добраться домой мальчику, который сбился с дороги. Мужчина передал ребенка родителям, которые с волнением ожидали его возвращения.