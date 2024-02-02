В Волгограде торжественно празднуют годовщину Сталинградской Победы

В пятницу, 2 февраля, в честь 81-летия со дня победы в Сталинградской битве на территории Волгоградской области пройдет ряд праздничных мероприятий. Есть одно табу — никаких фейерверков, сообщает novostivolgograda.ru .

Некоторые праздничные мероприятия начались уже в четверг, 1 февраля. В разных населенных пунктах региона жители возлагают цветы на могилы павших воинов времен Великой Отечественной войны, посещают музеи. В Волгограде прошел легкоатлетический забег.

2 февраля в Волгограде горожан приглашают посетить привокзальную территорию, где будут звучать патриотические песни, посвященные победе и героизму советских людей. На Мамаевом кургане днем прозвучит выстрел памяти в честь тех, кто погиб во время Сталинградской битвы. В амфитеатре продекламируют реальные истории, которые происходили с защитниками Сталинграда.

Волонтеры проведут акцию «Случайный вальс». Они будут танцевать под песни военных лет с каждым, кто придет в городской парк. В центре состоится выставка советской военной техники.

Вечером выступят звезды шоу-бизнеса: SHAMAN, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Денис Майданов и не только.

В выходные дни, 3 и 4 февраля, пройдет много других праздничных мероприятий.

В городе периодически проводят совещания с целью обсуждения, стоит ли Волгоград переименовывать в Сталинград.