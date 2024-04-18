В Волгограде в одной из многоэтажек раздались звуки стрельбы

Жители улицы Базарова в Краснооктябрьском районе Волгограда проинформировали сотрудников правоохранительных органов о звуках стрельбы в одной из многоэтажек, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

В региональном ГУ МВД редакции предоставили информацию о том, что поступило сообщение о стрельбе в одной из городских многоэтажек. Однако никаких уточняющих деталей не раскрыли.

«Сообщение о звуках стрельбы поступило около 11:30, на месте работает следственно-оперативная группа МВД», — передает региональное ГУ МВД.

Подробностями поделились очевидцы. К подъезду многоэтажного дома №20 подъехал автомобиль черного цвета. Из него вышел неизвестный мужчина. Предположительно, стрелял именно он. На вызов соседей приехали не только сотрудники полиции, но и Росгвардия. Также оперативно прибыли медики.

Согласно записям камер видеонаблюдения, возле дома, действительно, мужчина припарковывал автомобиль темного цвета. Через несколько минут из него вышел водитель, который был одет в одежду темного цвета. Открыв заднюю дверь, он достал сумку. По ее форме удается предположить, что в ней могло находиться оружие. Неизвестный мужчина обошел здание с нескольких сторон и только потом вошел в подъезд. Спустя некоторое время, он вернулся в автомобиль и уехал.

Ранее мы сообщали, что гулявшего в центре Ижевска с винтовкой мужчину задержали вечером 16 апреля.