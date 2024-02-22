В Волгограде «вафельная» разметка прослужила один сезон

В Волгограде осенью 2023 года на участке улицы Коммунистическая нанесли «вафельную» разметку. Зимний сезон еще не завершился, а от разметки не осталось даже следа. Она исчезла, сообщает novostivolgograda.ru .

Разметку нанесли в октябре 2023 года. На перекрестке даже не осталось и следа от разметки. Недалеко от перекрестка есть территория, где разметка стерлась частично. Знаки о том, что впереди будет разметка, по-прежнему стоят на прежнем месте.

«Все установленные на пересечении улиц Коммунистической и 13-й Гвардейской дорожные знаки актуальны на сегодняшний день», — пояснили «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии Волгограда сообщили, что после того как на улице наступит хорошая погода, сотрудники коммунальных предприятий снова нанесут разметку. Обновят дорожную разметку не только на данном участке, но и по всей территории города.

Согласно правилам, если за перекрестком образовалась пробка, то заезжать на участок с «вафельной» разметкой запрещено.

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