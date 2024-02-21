Более десяти тротуаров построят в Московской области по выбору жителей

В 2024 году в Московской области по выбору местных жителей обустроят 12 тротуаров, протяженность которых превысит 18 километров, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ведомстве уточнили, что за них граждане отдали наибольшее количество голосов на портале «Добродел».

«Отмечу, что эти тротуары отвечают и критериям отбора для включения в программу: рядом есть места притяжения — медицинские и образовательные учреждения, места отдыха, остановки и станции», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

С перечнем участков строительства тротуаров можно ознакомиться здесь. В общей сложности в этом году в Подмосковье построят более 60 километров тротуаров, которые будут проходить вдоль региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.