В Волгограде водитель умер в кабине автобуса

По данным издания, смерть наступила, когда в автобусе не было пассажиров. 58-летний водитель направлялся на заправку. Мужчина почувствовал себя плохо. Он успел припарковать автобус у остановки общественного транспорта. Водитель позвонил работодателю и попросил вызвать ему скорую помощь. Бригада прибыла к указанной остановке. В кабине медики обнаружили уже мертвого водителя. Источники в экстренных службах сообщили, что на теле отсутствуют следы насильственной смерти.

«Причины скоропостижного ухода мужчины предстоит выяснить, однако предварительно рассматривается естественная причина — возможный сердечный приступ или инсульт», — уточнил «НовостиВолгограда.ру» источник.

Коллеги водителя удивлены происшедшим. Они рассказали, что мужчина всегда бодро выглядел и не имел серьезных проблем со здоровьем. Он давно работал водителем, хорошо ориентировался на местности. Коллеги допустили, что причина скоропостижной смерти — стресс. По их мнению, работа водителя требует ответственного отношения. Она сопровождается постоянными стрессами и переживаниями за жизнь пассажиров. Кроме того, водители страдают из-за изнурительных смен.

Ранее сообщалось, что почти 400 водителей и слесарей «Мострансавто» получили выплаты при трудоустройстве.