В Волгоградской области депортируют гражданина Украины, у которого в РФ остается мать и ребенок

В Волгоградской области суд принял решение о депортации гражданина Украины, уроженца Азербайджана, у которого на территории России остаются мать и ребенок. У родственников мужчины гражданство РФ имеется. Иностранный житель недавно освободился из колонии строго режима, где на протяжении более девяти лет отбывал наказание в связи с незаконным оборотом наркотических веществ, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Сотрудники правоохранительных органов сумели предоставить суду убедительные доказательства того, что мужчина хранил у себя дома большое количество наркотических веществ с целью их дальнейшей продажи. В 2014 году ему вынесли приговор — девять лет и девять месяцев.

Уроженец Азербайджана приехал на ПМЖ в Россию еще в 1992 году. После освобождения из колонии в сентябре 2023 года сотрудники ФСИН России напомнили об иске, который они направляли в 2021 году. Представители ведомства настаивают на депортации иностранного жителя и запрета на въезд на территорию РФ в следующие 10 лет.

Мужчина подал иск в суд с требованием отменить данное решение, но получил отказ. Причина — совершенное преступление, которое направлено на вред здоровью россиян, а также угрозу их жизней.

Ранее мы сообщали, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.