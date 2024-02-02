В Воронеже появились бигборды со словами поддержки фигуристке Валиевой

На улицах Воронежа появились большие бигборды, на которых в полный рост изображена российская фигуристка. Сверху большими буквами написано:

«КАМИЛА, ТЫ НАША ЗОЛОТАЯ!!!»

В рамках акции поддержки на улицах городов на билбордах будут транслировать слова поддержки. Кроме Воронежа, в челлендже принимают участие такие города: Москва, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Волгоград и другие.

«КП Спорт» рассказал, почему спортсменка нуждается в поддержке соотечественников. ISU изменил данные в таблице Олимпиады-2022. Фигуристку обвиняют в приеме допинга. Сторона защита предоставила много доказательств того, что девушка не причастна к допинговому скандалу. Арбитры CAS не приняли во внимание ни один из фактов.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов высказал мнение, стоит ли российским спортсменам соглашаться принимать участие в Олимпиаде под нейтральным статусом. Также спикер рассказал, как Россия должна поощрить спортсменов: новые автомобили, квартиры и денежные компенсации.