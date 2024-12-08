Военкор Котенок: ВС РФ вынуждены были отойти из Нового Комара под натиском ВСУ

В районе населенного пункта Новый Комар в Донецкой народной республике ВСУ сильно контратакуют в последние дни. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, украинские боевики идут в атаку за счет усиленных спешно переброшенных ВСУ на этот участок бронетехникой резервов. Увеличен и личный состав вражеских войск. Как посетовал Котенок, российские подразделения под натиском противника были вынуждены временно отступить от Нового Комара.

«Отошли, не имея возможности нормального снабжения штурмов (укры, используя БПЛА и т. д., создали зону изоляции) к опорнику на дороге на Раздольное, Богатырь», — написал Котенок.

Военкор добавил, такие же накаты врага систематически фиксируются в соседнем Раздольном.

Ранее сообщалось, что ВС России вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.