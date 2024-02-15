В Воткинске горело кафе, расположенное в здании на улице Спорта, сообщает udm-info.ru .

Инцидент произошел утром 14 февраля. Согласно данным пресс-службы МЧС по Удмуртии, причина возгорания — короткое замыкание, которое произошло в удлинителе холодильника. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

Перегорели внутренние конструкции, полностью сгорела барная стойка. Кафе расположено в многоэтажном здании. На втором располагается компьютерный клуб. Пожарных вызвали своевременно. Они оперативно ликвидировали возгорание и не позволили огню перейти на второй этаж.

Пожар начался в 09:50. Никто из персонала или посетителей не пострадал. В здании обгорели стены и потолок. Некоторые предметы не пострадали — столы, стулья, холодильное оборудование, лампы, жалюзи на окнах. Стены покрыты черной гарью, в некоторых местах появились трещины, свисают куски обгоревших строительных материалов.

В четверг, 15 февраля, пожар произошел в центре Москвы во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади.