В возрасте 110 лет в Австралии умер крокодил-рекордсмен

В Австралии в возрасте 110 лет умер морской крокодил-рекордсмен Кассиус, который содержался в неволе в Парке крокодилов Маринленд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на соцсети австралийского заповедника.

Рекордсменом среди сородичей Кассиус считался из-за своих больших размеров: длина — 5,48 м, вес — около тонны. В заповеднике хищник жил с 1987 года. Включительно до 2010 год он продолжал расти. Кассиус поступил в Парк крокодилов с увечьями. У животного отсутствовала часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста. Находясь на воле, он нападал на скот фермеров и атаковал моторные лодки, что и стало причиной травм.

Состояние крокодила ухудшилось в октябре. Его доставили в клинику, где оказывали специальный уход. О смерти хищника стало известно 2 ноября. Зоологи уверены, что он прожил значительно дольше, чем отведено его сородичам в естественной среде обитания.

«Это был больше, чем крокодил, это был член нашей семьи и на протяжении 37 лет — чудесный друг владельца зоопарка Джорджа», — сообщила администрация парка.

Ранее сообщалось, что пассажир в аэропорту Стамбула предпринял незаконную попытку провезти с два десятка крокодилов.